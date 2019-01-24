MÜSİAD Adana, kez daha ‘Burhan Kavak' dedi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şubesi 22'nci Genel Kurulu delegeleri son iki yıldır görev yapan Başkan Burhan Kavak ve ekibini yeniden seçti. Genel Kurul'a katılan delegelerin tamamının oyunu alan Burhan Kavak yönetimi, hedefi ‘daha fazla üretim' olarak belirledi.

Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) gerçekleştirilen Genel Kurula derneğe yeni üye olan Çevre Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı da katıldı. Divan Başkanlığını Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın divan üyeliklerini Ozan Gülaçtı, Murtaza Kılçık, ve Av. Muhammet Veysel Gök'ün gerçekleştirdi.

Tüm hedeflerimiz tuttu

Başkanlığa yeniden seçilen Burhan Kavak, yaptığı teşekkür konuşmasında iki yıl önce göreve gelirken koydukları tüm hedefleri tutturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Adana'nın güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu, derneklerinin de bu çerçevede büyütülmesine gayret gösterdiklerini belirten Kavak, “Göreve geldiğimizde 95 olan üye sayımızı 142'ye çıkardık. Çok farklı sektörlerden etkin şirket yöneticileriyle Adana, en güçlü şubelerden biri haline geldi. Şehrimizin gücüne hep inandık. Özellikle bölgemize atılım sağlayacak iki önemli sektörü gündemimize aldık. ‘Enerji' ve ‘Tarım' sektörlerinde ulusal iki büyük zirve gerçekleştirdik. Bu süreçte her bir üyemizi dinlemekten, sorunlarına çözüm arayışından hiç kaçınmadık. Üyelerimizden gelen görüş ve önerileri değerlendirdik. Başkentte lobi faaliyetlerimizden üyelerimizin eğitimden ticarete gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler yaptık. Bugün tek tek sayamayacağım tüm bu çabalarımız Genel Merkezimiz nezdinde de değer buldu. Belirlenen performans kriterleri ile tüm şubeleri değerlendiren Genel Merkezimiz bizi tüm şubeler arasında birinci olarak ilan etti. Bütün bunlarda her arkadaşımızın emeği var” dedi.

Yeni projeler devam ediyor

Yeni dönemde üzerinde çalıştıkları iki projeyi hayata geçirmek için çalışacaklarını belirten Kavak, “Hizmetlerimizi daha etkin gerçekleştirebilmemize ve daha sık bir araya gelmemize imkan sağlayacak idari bina ve sosyal tesislerimiz konusunda çok önemli bir aşamayı geride bıraktık. Üzerinde yıllardır çalıştığımız bu konuda Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Sheraton Otel yakınında bir araziyi 25 yıllığına bedelsiz olarak temin ettik. Şehrimizin en görkemli yerinde hizmet binamızı ve sosyal tesisimizi yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer taraftan özellikle çocuklarımız ve ailelerimizle daha güzel bir ortamda bir adaya gelme, sosyal etkinliklerimizi gerçekleştirebilme çerçevesinde güzel bir adım attık. Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Adnan Menderes Bulvarı sonunda Çatalan Köprüsü civarında ‘Hatıra Ormanı' oluşturuyoruz. Burası da tamamlandığında şehrimize oksijen kaynağı olmasının yanı sıra tıpkı idari bina ve sosyal tesislerimiz gibi bir araya gelme ve dayanışma sürecimize önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Yeni yönetim

Genel Kurulda 2019-2020 dönemi yönetiminde görev alacak isimler şöyle belirlendi:

“Burhan Kavak, Abdullah Hamidi, Mehmet Akif Akyıldız, Mehmet Çalık, Zeynel Abidin Üstemel, Dr. Cengiz Yılmaz, Mehmet Şahbaz, Ahmet Aslan, Hasan Abdullah Özkan, Güray Atak, Dr. Serdar Kutlu, Cumali Kocabey, Şahin İplikçi, Abdullah Göktekin, Av. Muhammed Veysel Gök, (Yönetim Kurulu), Mahmut Sami Zedelenmez, Cumali Orçun Sarıgül, Metehan Ivak, Niyazi Yüksel, Halil Aydoğan, Vahit Alanoğlu, Veysel Karaca, Murat Yalçın Şeker, Mustafa Ağıt ve Ramazan Aksoy (Yönetim Kurulu Yedek Üye) Mehmet Akif Kılaç, Ali Karaçalı, Mehmet Emre Çalışkan (Denetim Kurulu), Zekeriye Balbay, Bayram Gökhan Çanakcı, ve Av.Oğuz Yiğitsözlü (Denetleme Kurulu Yedek)”