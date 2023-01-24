Mustafa Sağyaşar 70. sanat yılını Adana'da konserle kutladı

sanat yılını Adanalı hemşerileriyle sahnede kutladı. Sağyaşar, "70 yıllık sanat hayatımda milyonları müziğe doyurdum ama kendim müziğe doyamadım" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi konser salonunda düzenlenen etkinlikte ilk önce Seyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, Türk Sanat Müziği konseri verdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı konserde sahneye çıkan 91 yaşındaki Mustafa Sağyaşar, Adanalı olarak memleketi ile her zaman gurur duyduğunu söyledi. Bugüne kadar 90'ın üzerine şarkıyı meşhur ettiğini belirten Mustafa Sağyaşar, “Halen onlar dinleniyor. 70 yıllık sanat hayatımda milyonları müziğe doyurdum ama kendim müziğe doyamadım” dedi.

Dönemin İzmir Valisi Kutlu Aktaş'ın kendisine İzmir'de bir sokağa adının verilmesini teklif ettiğini ancak bunu Adanalı olması nedeniyle kabul etmediğini belirten Sağyaşar, kendi isminin Adana'da bir sokağa verildiğini, bundan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kendisinden yaşça büyük olan Adanalı merhum Aziz Şenses'in adının Adana'da bir sokağa verilmesini 30 yıldır istediğini söyleyen Sağyaşar, Başkan Zeydan Karalar'dan bu isteğini yerine getirmesini beklediğini kaydetti. Sağyaşar, ”Siz yalvarıyorum Başkan, ne olur Aziz Şenses'in adını bir sokağa verin” dedi. Sağyaşar daha sonra Aziz Şenses'in eseri “Yenice Yolları Büklüm Büklüm” türküsünü okudu.

Konser Mustafa Sağyaşar ile kızı Ayşe Sağyaşar'ın birlikte okudukları “Eski Dostlar” parçası ile son buldu.

Konser sonunda Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar sanatçılara bir buket çiçek verirken Başkan Karalar da Mustafa Sağyaşar'ın elini öptü ve Mustafa Sağyaşar, Mustafa Fidan Vursavuş ve Ayşe Sağyaşar'a plaket takdim etti. Karalar, sanatçılara teşekkür ederken, Mustafa Sağyaşar'ın Aziz Şenses'in adının bir sokağa verilmesi yönündeki talebin Adana Büyükşehir Belediye Meclisine getireceğini söyledi. Mecliste çoğunluğun kendilerine olmadığını hatırlatan Karalar, ”Meclisimiz karar verirse Aziz Şenses'in adının bir sokağa verebiliriz” dedi.

Konsere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay çiçek gönderdi. Konsere Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Güneş, Kültür Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, TTB Adana Şube Başkanı Selahattin Menteş ile çok sayıda sanatsever katıldı.