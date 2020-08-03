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Müstakil ev benzin dökülerek kundaklandı

Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce müstakil bir evin penceresine benzin dökülerek ateş verildi.

Adana'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce müstakil bir evin penceresine benzin dökülerek ateş verildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken evde maddi hasar meydana geldi.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine benzin dökülüp ateşe verildi. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi.


Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmaları başlattı.

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