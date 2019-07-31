İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müstakil eve atılan EYP korkuttu

Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

Adana'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.


Olay, Seyhan İlçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce bir müstakil evin içerisine EYP atıldı. Patlama gürültüsüne uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polisleri, EYP'nin çakma gazından yapıldığını tespit etti. EYP parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.


Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışması başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.