Müstakile evin bahçesinde feci olay: 1 ölü 2 yaralı

ADANA (İHA)-Adana'da müstakil evin bahçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ölürken 2 kişide yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise polisi arayarak 3 kişiyi vurduğunu ihbar ederek olay yerinden kaçtı.

Olay, Sarıçam İlçesi Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan K. (51), Soner D. (32), ve yanlarında bulunan Bilal K. ile A.Ç isimli kişinin oturduğu eve gittiler. Evin içerisine giren şahısları gören A.Ç tabanca ile ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda, Erhan K. Soner D. ve ismi öğrenilemeyen kişi kanlar içerisinde yere yığıldı.

Zanlı şahısları vurduğu polise ihbar etti sonra kaçtı

Olayı gerçekleştiren A.Ç 155 polis ihbar hattını arayarak bir kişiyi taksi ile hastaneye gönderdiğini ve 2 kişinin de olay mahallinde yaralı olduğu ihbarı yaparak olay yerinden hızla kaçtı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bilal K.'yi Adana Balcalı Hastanesine kaldırırken olay mahallinde bulunan Erhan K.'ın ise hayatını kaybettiğini belirledi. Ticari taksi ile de Seyhan Devlet Hastanesine getirilen Soner D. tedavi altına alındı.

Erhan K.'ın cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Polis kaçan zanlıyı yakalama çalışması başlattı.