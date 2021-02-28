Müşteri kabul eden restoranlara 236 bin 400 lira para cezası

Adana'da pandemiye rağmen müşteri kabul eden 4 restorana 236 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs nedeniyle sadece “gel al” ya da “götür” hizmeti vermesi gereken bazı restoranların müşteri kabul ettiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis, restoranlara baskın yaptı. Baskınlarda 4 restoranın müşteri kabul ettiği belirlendi. Polis baskın yaptığı restoranlarda 43 şahsa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan, 29 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan, 4 iş yerine açma kapama kuralına uymamaktan ve müşteri kabul etmekten toplamda 76 şahıs hakkında ihlal tespit tutanağı tutarak, 236 bin 400 lira para cezası uyguladı. 2 iş yeri ise açma ve çalışma ruhsatını ibraz edemediğinden zabıta ekiplerince kapatıldı.