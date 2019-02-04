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Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Adana’da spor kompleksi inşaatı yapan bir müteahhit, alacaklarını alamayınca muhtarlık binasında tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etti.

Adana'da spor kompleksi inşaatı yapan bir müteahhit, alacaklarını alamayınca muhtarlık binasında tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etti.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit Hasan Ulaş Devrim (42) bir spor kompleksi işi aldı. Bir süredir kompleksin inşaatını bitirmek için çaba harcayan Devrim, iddiaya göre 3 milyon lira para harcayarak borçlandı. Bu nedenle Devrim'in psikolojisi bozuldu. Bugün öğleye doğru da kafasının ağrıdığını söyleyerek Demetevler Mahalle Muhtarlığı binasının birinci katına gitti. Bir süre burada oturan Devrim, muhtar çocuğunu okula götürünce ruhsatlı tabancasıyla kafasına sıkarak ateş etti. Silah sesini duyan inşaat çalışanları hemen muhtarlık binasına geldi. Devrim'i kanlar içinde gören inşaat çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Devrim'in hayatını kaybettiğini saptadı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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