Mutfağın arkasında 12 milyar dolar var

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 8 Ekim Cumartesi günü “Mutfağın Perde Arkası” paneline ev sahipliği yaptı. Panelin konuşmacıları Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Başkanı Güçlü Kaplangı ve Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, gastronominin arkasında mutfak sektörünün hazır mutfaktan tabağa, kaşık-bıçaktan elektrikli küçük ev aletlerine kadar 12 milyar dolarlık bir hacminin olduğunu belirtirken, dünyada Türk ürünlerinin hakimiyeti hakkında bilgi verdi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir'in ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın açılış konuşmalarını yaptığı “Mutfağı Perde Arkası” paneli düzenlendi. Konuşmasında porselen, metal, cam gibi 8 sektörü içerisinde barındıran ve 2021 yılında 4,8 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlasıyla tarihi rekor kıran züccaciye sektörü hakkında bilgi veren Öksüz, “Mutfağın ana kalemi züccaciye sektörünün 10 milyar dolarlık bir büyüklüğü bulunuyor. 2021 yılında 6,03 milyar dolar ihracata imza attık ve 2022 yılını 7 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanıyoruz. Ocak-Mayıs 2022 toplamında, ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 2,54 dolar ihracat değerine ulaştı. Sektörün ortalama ihracat kilogram birim fiyatı da 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 3,75 dolar seviyesine yükseldi” açıklamalarında bulunurken, Kaplangı ise “Bildiğiniz üzere ABD, son dönemin yükselen pazarlarından bir tanesi. ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkması gündemde. TUSİD olarak bizim de hedef pazarlarımızdan bir tanesi, ihracat yaptığımız 5. ülke olan ABD. Yüzde 90 dış ticaret fazlası veren sektörümüzün, ABD pazarından aldığı payı yüzde 10'a çıkarabilirsek hızlı bir büyüme kaydedebiliriz” dedi.

Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla tanınan ve en son mutfaklarda “yeşil” dönemi başlatan Sağlam da, “Son yıllarda dünyada markalaşan kalemlerden bir tanesi de hazır mutfak sektörü. Yakın bir zamana kadar ülkemizde sürekli ithal markalar tercih edilirdi. Artık bu hakimiyeti kırdık. Hem inovatif hem de tasarım yönü yüksek hazır mutfaklar üretiyoruz. Ürünlerimiz ABD ve AB'ye ihraç ediliyor. Tamamen yerli üretimle hazır mutfak konusunda öncü ülkeler arasında yer almaya başladık” diyerek, yeni dönem mutfak trendleri arasında gıda atıklarının dönüşümü konusunda çözüm sunan mutfakların olduğunun altını çizdi.