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Mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi

Adana’da yaşlı bir adam mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi.

Adana'da yaşlı bir adam mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi.


Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi 12. Sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde gaz kokusu gelmesi üzerine vatandaşlar yangın olduğunu düşünerek durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın olmadığını mutfak tüpünde sızıntı olduğunu tespit etti. Tüpten çıkan gazdan zehirlenen yaşlı bir adam ise itfaiye ekiplerince evin dışarısına çıkarıldı. İtfaiye ekipleri ise tüpteki kaçağı kontrol altına alarak patlama riskini önledi.


Zehirlenen şahıs, ambulansta oksijen tedavisi yapıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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