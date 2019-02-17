İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mutfak tüpüyle tehlikeli yolculuk

Adana’da tüpgaz bayilerinin evlere motosikletle tehlikeli bir şekilde tüpgaz taşıması tüm uyarılara rağmen devam ediyor.

Adana'da tüpgaz bayilerinin evlere motosikletle tehlikeli bir şekilde tüpgaz taşıması tüm uyarılara rağmen devam ediyor.


Trafiğin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesinde bir motosikletin arkasında 3 mutfak tüpü taşınması dikkat çekti. Tehlikeli olmasına rağmen tüpgaz bayileri motosikletle evlere servisi yaparken, motosiklet kullanmanın bir türlü önüne geçilemiyor. Bu motosiklet sürücüsü de tehlikeye aldırmadan vatandaşların bakışları arasında trafikte seyretmeye devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.