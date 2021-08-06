“Mutlu Kadınlar, Mutlu Yuvalar” projesi hayata geçti

İyilikte Biriz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ‘'Mutlu Kadınlar, Mutlu Yuvalar” projesinin açılışı gerçekleşti.

Derneğin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle yürüttüğü ‘'Mutlu Kadınlar, Mutlu Yuvalar” projesinin açılışı Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde yapıldı.

Açılışta konuşan Dernek Başkanı Ayşegül Şingirik, çıkan orman yangınları nedeniyle millet olarak üzgün olduklarını dile getirerek, “Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangının söndürülmesi için gece gündüz demeden büyük özveriyle canları pahasına çalışan kolluk kuvvetlerimize, itfaiye ve orman kahramanlarımıza minnettarız. Ormanlarımız, doğamız ve canlılarımız için seferber olan devletimizden Allah razı olsun. Rabbim milletimizi ve devletimizi tüm afet ve musibetlerden korusun. Çok sayıda yalan haberle fitne ateşini körüklemek isteyen bir takım yayınlanan asılsız haberlere lütfen inanmayın. Yangın ateşinin üzerine birde fitne ateşi eklemeye çalışanlar bizlerin birlik ve beraberliğimize zarar vermeye çalışanlardır. İyilikte Biriz Ailesi olarak vatanımızın ve milletimizin yanındayız'' dedi.

Başkan Şingirik, projeyle kadının iş gücüne olan potansiyelini artırarak kadınların yuvalarında mutlu olmalarının iş dünyasına katılmalarıyla güçleneceği amaçladıklarını kaydetti.

Şingirik, proje kapsamında iş ve sosyal hayatta iletişim, kadın hakları, temel bilgisayar becerileri, ön muhasebe, temel sekreterlik, iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere birçok alanda eğitimler verileceğini söyledi.

Programda kadınlarda rol model ve kadın istihdamı sağlayan firmalara plaket takdimi yapıldı.

Açılışa 64.Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı-Ak Parti MKYK üyesi Fatma Güldemet Sarı, Ak Parti Çukurova ilçe Başkanı Şahin Çetin, Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri ve Malulleri Dernek Başkanı Emine Bilgen, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mehmet Ali Bakır, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü Nevzat Özer, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Hüsamettin Erkınay ,Yüreğir Gençlik Merkezi Müdürü Habib Bilgin'in yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve gönüllü gençlerin katılımları ile gerçekleşti.