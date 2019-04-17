İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

"Müzikle Şenlenen Yürekler" etkinliği

Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında düzenlenen "Müzikle Şenlenen Yürekler” etkinliği yapıldı.

Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında düzenlenen "Müzikle Şenlenen Yürekler” etkinliği yapıldı.


Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada, ilki geçen yıl düzenlenen bu etkinliğin, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, Güney Adana bölgesindeki mahallelerde yaşayan öğrencilerin sanatsal faaliyetlere ve sosyal yaşama katılımını sağlamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlandığını ifade etti. Vali Demirtaş, "Müzikle Şenlenen Yürekler'' programının, müziğe ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerin belirlenerek, müzik eğitimlerinin sağlanması açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.


Yoğun bir katılımla gerçekleşen "Müzikle Şenlenen Yürekler'' programı, Güney Adana Çocuk Korosu öğrencilerinin büyük beğeniyle izlenen ve alkışlanan müzik dinletisiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.