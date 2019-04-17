Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında düzenlenen "Müzikle Şenlenen Yürekler” etkinliği yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada, ilki geçen yıl düzenlenen bu etkinliğin, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, Güney Adana bölgesindeki mahallelerde yaşayan öğrencilerin sanatsal faaliyetlere ve sosyal yaşama katılımını sağlamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlandığını ifade etti. Vali Demirtaş, "Müzikle Şenlenen Yürekler'' programının, müziğe ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerin belirlenerek, müzik eğitimlerinin sağlanması açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen "Müzikle Şenlenen Yürekler'' programı, Güney Adana Çocuk Korosu öğrencilerinin büyük beğeniyle izlenen ve alkışlanan müzik dinletisiyle sona erdi.