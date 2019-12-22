Nadir hastalar ve ailelerine yasal haklar? anlat?ld?

Adana'da Mukopolissakkaridoz ve Lizozomol Depo Hastal?klar? Derne?i taraf?ndan bir otelde d?zenlenen toplant?da, Avukat B?lent Marakl? taraf?ndan hasta haklar? konusunda bir konferans verildi.

Nadir hastalarda, hasta ve ailesi i?in yaln?z olmad?klar?n? bilmeleri i?in kurulan ve yapt?klar? etkinliklerle fark?ndal?k olu?turmaya ?al??an Mukopolissakkaridoz ve Lizozomol Depa Hastal?klar? Derne?i Ba?kan Yard?mc?s? Nalan Y?lmaz, a??? konu?mas?nda derne?i 2009 y?l?nda kurduklar?n?, hasta ve yak?nlar? ile hastal???n seyrini birlikte takip ettiklerini ifade ederek, ?e?itli toplant?larla bir araya gelerek say?lar?n?n her ge?en g?n artt???n? s?yledi.

Hasta haklar? savunucusu Avukat B?lent Marakl?, hasta haklar? konsunda bir konferans verdi. Marakl?, hasta haklar? kavram?n?n 1999 y?l?ndan itibaren ?lkemizde konu?ulmaya ba?lad???n? belirterek, ?Hasta haklar?n?n s?n?rlar?, ko?ullar? belirleyen yasal bir d?zenleme s?z konusu de?ildir. Hastane ve hekim ili?kilerinde yeterince bilgilendirme yoksa hekim ?zensiz ve yetersiz davranm?? say?l?r. Ayd?nlatma ve bilgilendirme bir zorunluluktur. ?ok acil durumlarda doktor kendi ki?isel bilgisiyle, hastan?n ve ailesinin r?zas? olmadan hastaya m?dahale etme keyfiyeti ve hakk? yoktur? dedi.

2008 y?l?nda bin ki?inin b?yle bir durumla kar?? kar??ya kald???n? s?yleyen Marakl?, ?Hastalara bir ?ok haklar tan?nm?? ama bu haklar? kullanmada kimse yetkin de?il, bilgi eksikli?i ile kar?? kar??yay?z. Bu haklar?n yerine gelmesi i?in azim ve ?aba gerekiyor, onun i?in l?tfen b?kmay?n?z. Bunu yaparken siz sadece kendiniz i?in yapm?yorsunuz, sizin gibi di?er hastalar?n da bu haklar? kazanmas?na yol a?ars?n?z? diye konu?tu.

Marakl?'n?n bu konu?mas?ndan sonra nadir hastalar?n aileleriyle toplant? soru-cevaplar ?eklinde devam etti. Toplant? sonunda yemek yenildi.