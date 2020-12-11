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Namaz kılmaya gittiği sırada, kamyonetinden 21 bin lira parası çalındı

Adana’da borcunu ödemek için bankadan 21 bin lira çeken bir kişi, camiye girdiği sırada kamyonetinin camları kırılarak parası çalındı.

Adana'da borcunu ödemek için bankadan 21 bin lira çeken bir kişi, camiye girdiği sırada kamyonetinin camları kırılarak parası çalındı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Mehmet Oktay (56) geldiği Adana'da borcunu ödemek için bankadan 21 bin lira çekti. Oktay, daha sonra namaz kılmak için 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir camiye gitti. Kamyonetini ise caminin yan tarafına park etti. Oktay camiden çıktığında kamyonetinin iki kapı camının da kırık olduğunu fark etti. Hemen torpido gözünü kontrol eden Mehmet Oktay,


21 bin lira parasını yerinde bulamadı. Oktay, polisi arayarak parasının çalındığı bilgisini verdi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonette parmak izin çalışması yaptı.


Mehmet Oktay, borucunu ödemek için bir başkasından banka aracılığıyla para aldığını, Tarsus'ta yaşadığını ancak namaz vakti geçmek üzere olduğu için en yakın camiye gelerek namaz kıldığını, çıktığında parasının çalındığını fark ettiğini belirterek, “Halim vaktim yerinde olsa önemli değil ancak bir daha bu parayı bulacak gücüm yok. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayım” diyerek gözleri doldu. Polis zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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