İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narenciye hırsızlarına "termal kameralı drone" önlemi

Adana’da narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için polis, bahçelerde termal kameralı dronlarla denetim yaptı.

Adana'da narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için polis, bahçelerde termal kameralı dronlarla denetim yaptı.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için 120 kişilik ekip kurdu. Motosikletli Yunus Timleri Amirliği, Yüreğir devriye ekipleri ve bekçilerin katılımıyla narenciyle bahçelerinde denetim yapıldı.


Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçeleri yaya olarak ve araçlarla yapılan denetimin yanı sıra, termal kameralı drone ile bölgedeki bahçelerin tamamı tarandı. Yapılan denetimde herhangi hırsızlık olayına rastlanmadı.


Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü yaşanan hırsızlıkların önüne geçmek için dronlu denetimlerine devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.