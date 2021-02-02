Narenciye hırsızlarına "termal kameralı drone" önlemi

Adana'da narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için polis, bahçelerde termal kameralı dronlarla denetim yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için 120 kişilik ekip kurdu. Motosikletli Yunus Timleri Amirliği, Yüreğir devriye ekipleri ve bekçilerin katılımıyla narenciyle bahçelerinde denetim yapıldı.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçeleri yaya olarak ve araçlarla yapılan denetimin yanı sıra, termal kameralı drone ile bölgedeki bahçelerin tamamı tarandı. Yapılan denetimde herhangi hırsızlık olayına rastlanmadı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü yaşanan hırsızlıkların önüne geçmek için dronlu denetimlerine devam edecek.