İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde vitamin deposu portakal ve limon kabukları çamaşır iplerinde kurutularak ekonomiye kazandırılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde vitamin deposu portakal ve limon kabukları çamaşır iplerinde kurutularak ekonomiye kazandırılıyor.


Kozan'da evlerin pencereleri, damları ve çamaşır iplerine dizilerek kurutulan portakal ve limon kabukları, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.


Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Hatice Kici, narenciye kabuklarını serip kurutup sattıklarını belirterek, "Narenciyenin kurutulmuş kabuğunun kilosu 5 TL'den alıcı buluyor. Portakalın içini de dışını da değerlendiriyoruz, boş durmaktan iyidir" dedi.


Yücel Kici ise dökülen portakalları değerlendirdiklerini belirterek, "Ev bütçesine katkı sunuyoruz. Kendimizi yormadan boş kalmamak için zamanı değerlendiriyoruz. Bir limonun portakalın kabuğunun zayi olmasını engelliyoruz. Bunu Kozan çevresinde yapan çok. Bu yıl pandemi nedeniyle para etmedi. Geçen yıl kilosu 10,5 TL'den alıcı bulmuştu. Bu yıl 5 TL. Fabrikaların durumuna bağlı" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.