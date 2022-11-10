Narenciye paketleme makinesine kapılan kız çocuğu öldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında paketleme makinesine kıyafetini kaptırarak yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Hanifi Soylu Bulvarı üzerindeki bir narenciye paketleme fabrikasında işçi olarak çalışan Dicle Nur Selçuk (14), kıyafetini paketleme makinasına kaptırdı. Ağır yaralanan Dicle, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamadı. Dicle'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıpta otopsisi tamamlanan Dicle'nin cenazesini babası Mehmet Resul Selçuk teslim aldı. Cenaze defnedilmek üzere Diyarbakır'ın Dicle ilçesine götürüldü.