Narenciye sezonu başlamadan mevsimlik işçi sorunu çözülmeli

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova'da mevsimlik tarım işçisi sorunu başladığını belirterek, “Mevcut işçi sayısı tarımsal faaliyetlerin karşılanması için yetersiz kalıyor'' dedi.

Tarımın sorunlarıyla yakından ve pozitif ayrımcılıkla ilgilenilmesi gerektiğine dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bölgede, tarım üreticileri uzun zamandır girdi maliyetleri ve doğal afetlerle zor zamanlar geçiriyorlar. Bu sorunlara bir de son birkaç senedir mevsimlik işçi bulmakta yaşanan zorluklar eklendi. Çukurova'da mevsimlik tarım işçisi sorunu başladı. Bölgemizde bulunan mevsimlik tarım işçileri Konya ve Bursa başta olmak üzere başka illere gidiyorlar. Artık Güneydoğu bölgesinden Adana'ya işçi gelmiyor. Burada bulunan yabancı uyruklu işçiler ise tarım dışındaki sektörlerde çalışmaya başladılar. Mevcut işçi sayısı tarımsal faaliyetlerin karşılanması için yetersiz kalıyor'' dedi.

2023 narenciye sezonunda ürünlerin, hasat olgunluğuna eriştiğinde toplanamamasının çiftçi ve ülke için büyük bir kayıp olacağının altını çizen Doğan, “İşçi sorunu yaşanırsa narenciye haftalarca dalında kalabilir ve ürünler yumuşayarak raf ömrünü kaybeder. Ekonomik değerini kaybeden narenciyede üreticilerimiz zarar edecek ülkemiz ekonomisi de bu durumdan olumsuz etkilenecektir'' diye konuştu.

Doğan, sulamada, ilaçlamada, gübrelemede, meyve ve sebzelerin toplanmasında yaşanan işçi sorununun daha çok büyümeden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerekli önlemleri alması gerektiğini kaydederek, “Otomasyon için gerekli alt yapı çalışmalarının başlatılması, yurt dışından mevsimlik işçi getirilmesi konusunda girişimlerde bulunulması gerekiyor”ifadelerini kullandı.