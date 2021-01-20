Narenciyede dijital ihracat

Adana'nın Kozan ilçesinde ihracatçılar, Kolay İhracat Platformu ile yurt dışına narenciye ürünlerini gönderiyor

Kozanlı iş insanı Süleyman Delibaş, Kozan Ticaret Borsasında 2021 yılının ilk ihracatını Kolay İhracat Platformu ile gerçekleştirdi. İlk etapta 22,5 ton limonun ihraç edildiği etkinlikte konuşan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, üreticilerin önünü açan bu uygulama ile ülke ekonomisine daha büyük destek sunacaklarını söyledi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise ilçeden 100 bin ton ihracat gerçekleştiğini vurgulayarak, "Kozanımızın toplam tarım arazisi 600 bin dönüm, bunun yaklaşık 300 bin dönümü sulanabilir arazi. İmamoğlu sulama projesi ile bu arazilerde üretim ve verim daha çok artacaktır. Bu 300 bin dönüm arazinin 100 bin dönümünde narenciye üretimi yapılıyor. Yaklaşık 400 bin ton narenciye üretimi gerçekleşiyor. Bu üretimin yüzde 10, 15'i ihracata gitmekte. Daha önce Adana'dan bu işlemler yapılıyordu. Kozan'da bu işlemlerin yapılabilmesi Ticaret Odası Başkanlarımız görüşmelerimiz oldu ilçemizde büyük bir hizmet devreye girmiş oldu” dedi.

Süleyman Delibaş, 2020 yılında firma olarak 12 bin ton ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bugün yılın ilk ihracatı olarak Irak'a 22,5 ton limon gönderiyoruz. Irak, Fransa, Almanya, Ukrayna, Rusya bizim yakın pazarımız. Dijital ihracat bizim için büyük bir kolaylık oldu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gümrük yetkilileri ihracat ürünlerinin son kontrollerini yaparak aracı mühürleyerek yolcu etti.