Narenciyeyi hırsızlar hasat etti

Adana'da iki çiftçinin bahçesine girip toplamda 30 ton narenciyeyi toplayıp sattığı öne sürülen 1'i kadın 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Çaputçu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bahçeden 14 Ağustos'ta 25 ton limon, 31 Ağustos'ta ise başka bahçeden 5 ton portakal çalınması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede sivil olarak devriye gezen ekipler, şüphelileri yakalamak için bahçe sahipleriyle görüşerek, civarda dolaşan yabancı kişi ve araçları tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisler, narenciye yüklü iki kamyonetin plakasını saptadı.

Çalıntı narenciye parasıyla çeyiz almaya gideceklerdi

Çalınan narenciyelerin Mersin'e götürülerek, buradaki sebze haline satılmak istendiğini öğrenen polisler, Faik Ö., Recep P. (19), Ramazan M., Sinan K. (24) ve Dilan E.'yi yakaladı. Ekipler, şüphelilerin sakin saatlerde yevmiyeli işçi kiralayarak, bahçelerde hasat yaptırdıklarını tespit etti. Şüphelilerin çalıştırdıkları işçilere bahçenin kendilerine ait olduğunu söylediği ortaya çıktı. Şüphelilerden Ramazan M. ile Dilan E.'nin sevgili olduğu, Ramazan M.'nin çalıntı limonları sattıktan sonra sevgilisine Mersin'den mobilya alacağı öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, suçlamaları kabul etmeyerek, limon ve portakalların çalıntı olduğunu bilmediklerini öne sürdüler. Şüphelilerden Dilan E. ise ifadesinde, "Benim bu olaydan haberim yok. Ramazan M., 'Sana Mersin'den mobilya alacağım' diyerek beni kamyonetle aldı. Araca bindiğimde arkadaki yüklü limonları gördüm" dedi.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Faik Ö. ve Ramazan M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dilan E., Recep P. ve Sinan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.