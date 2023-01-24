İhlas Haber Ajansı

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Nargile kafede yangın çıktı

Adana’da bir nargile kafede çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Adana'da bir nargile kafede çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.


Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde nargile kafede yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından kafedeki yangını söndürdü. Yangın sonrası demir yığınına dönen kafede büyük bir maddi hasar oluştu.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.

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