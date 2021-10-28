Narın ekşili şifa yolculuğu başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınların imece usulü nar ekşisi üretimi başladı.

Kozanlı kadınlar, imece usulü ile toplayıp kabuğundan ayıkladığı nar tanelerinden nar ekişi yapımına başladı. Kadınlar, narın kabuğundan ve çekirdeğinden de ek gelir elde ederek ev ekonomilerine katkı sunuyor. Bölgede nar hasadının tamamlanmasının ardından geleneksel yöntemler ile nar eksisi mesaisi yapan kadınlar, kurdukları kazanlara doldurdukları nar tanelerini odun ateşinde 8 saat kaynatarak nar ekşisine dönüştürüyor. Günlerce süren nar taneleme işleminin ardından narın suyunu sıkıp kazanlara atan kadınlar, narın çekirdek ve kabuklarını da kurutarak ev ekonomisine kazandırıyorlar. İmece usulü yapılan çalışmada kadınlar, bir arada iş yapmanın ve üretmenin keyfini çıkarıyor.

Kozan'da bu yıl yaklaşık 1 ton narı tanelere ayırdıklarını söyleyen Ayşe Göçer, "Burada kadınlarımız bir araya geldik nar ekşisi yapmaya çalışıyoruz. Tansiyona, mideye iyi geldiği söyleniyor. Ama yapımı çok zor” dedi.

Şükran Yiğenoğlu ise 8 saate yakın odun ateşinde nar ekşisinin kaynadığını anlatarak, çekirdek kabuğunu da ayrı kurutarak satışa sunduklarını kaydetti. Yiğenoğlu, bu yıl nar ekşisinin 50 TL olduğunu ve marketlerde satılan nar ekşileri ile ürünün tadı arasında büyük bir lezzet farkı olduğunu ifade ederek, “Tek tek taneliyoruz. Ardından suyunu sıkıyor ve kazanlara dolduruyoruz. Odun ateşinde mayalanarak saatlerce kaynıyor. Ardından şilelere dolduruyoruz. Nardın kabuğu ve çekirdeğini ayrı satıyoruz, ekşisini ayrı. Mideye, kansızlığa ve şekere iyi geldiği ifade ediliyor, talep yoğun oluyor” dedi.