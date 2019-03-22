Uluslararası Çukurova Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında Ürdün'den Adana'ya gelen Filistinli Şair İbrahim Nasrallah, sanatın ülkeler arasında birleştirici güç olduğunu söyledi.

‘Kentler ve Şiirler' başlıklı konuşmasında, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Filistin'de de çok başarılı şairler ve yazarlar yetiştiğini anlatan Nasrallah, Adana'ya davet edilmekten ve sanat çevresiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Nasrallah "Sanat ülkeler arasında birleştirici güç" dedi.

Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'nin sabah etkinliklerinde Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu da “Sağlıkta Sibernetik, Siber Bilinmezlik” konusunda Adana Koleji öğrencileriyle buluştu.

Yazar Aydın Şimşek, “Teknosermayenin Üvey Çocukları: Distopyalar- Apokaliptikler ve Modern Sanatın Sonu” konulu sunumunda ÇGC Kültür Merkezi'ndeki sanatseverlerle bir araya geldi.

Daha sonra, etkinliklere Ürdün'den katılan Filistinli Şair İbrahim Nasrallah ile Hatay'dan gelen Bereket Kar, Utkun Büyükaşık ve Dolunay Aker ‘Kentler ve Şiir' konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Yazar Demet Cengiz'in “Romantizmden Robotizme Aşk” konulu konuşmasından sonra “3. Delta'dan Gündönümüne Dizeler” başlıklı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Yazar Süreyya Berfe'nin yazdığı 21 Mart Dünya Şiir Günü Bildirisini yazar Halil İbrahim Özcan okudu. Daha sonra Başak Hülya Ekmekçi, Mustafa Özke, Halit Gökmen, Şule Boğa çeşitli yazarların şiirlerini seslendirdiler.