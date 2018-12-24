Yüreğir Belediyesi'nce Cumhuriyet Mahallesi'ne yaptırılan Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Nene Hatun Kına Konağı'nı, yoğun talep nedeniyle tamamlanır tamamlanmaz hizmete sunduklarını belirterek, ''Adana ve Yüreğir'de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz'' dedi.

Yüreğir'de kınaların artık sokaklarda yapılmayacağını, sokaklarda yapılan kınalarda ortaya çıkan gürültü kirliliğinin sona ereceğini belirten Başkan Çelikcan, ''750 metrekare kapalı alan 2 ayrı salonu, gelin ve damat hazırlanma odaları, mescid, idari odalar, geniş otoparkı ile 2 adet kına konağımız Yüreğir halkının hizmetinde. Osmanlı-Selçuklu mimarisi ile yapılan kına konakları otantik yapısıyla Yüreğir'e değer kattı. Kına konakları bölgemizde çekilen dizilerin de hazır olarak kullanabilecekleri hazır film stüdyoları oldu.25 dönüm alan üzerine yapılan kına konağı, yüzme havuzu, hanımeli pazarı ve parkın, Cumhuriyet Mahallesi'nde önemli bir eksikliği giderdi. 'Yüreğirli vatandaşlarımız kınalarını Osmanlı, Selçuklu Mimarisi ile yaptığımız kına konaklarında yapacaklardır. Yazın sıcaktan ve tozdan, kışın ise soğuktan ve çamurdan kurtulacaklar. En önemlisi ise sokaklardaki gürültü kirliliği ortadan kalkacaktır. Mutlu günlerini nezih ortamlarda yaşayacaklardır. Yüreğirli vatandaşlarımızı her şeyin en iyisine layıktır'' şeklinde konuştu.

Kına konağından randevu almak isteyen vatandaşlar 0322 324 26 51 nolu telefonu arayabilecek veya Yüreğir Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne başvurabilecek.