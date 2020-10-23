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Nesli tükenmekte olan kuşu kediden kurtardı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir pazarcı esnafı evin bahçesinde kediden kurtardığı nesli tükenmekte olan kerkenezi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilerine teslim etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir pazarcı esnafı evin bahçesinde kediden kurtardığı nesli tükenmekte olan kerkenezi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilerine teslim etti.


Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesinde dün evin bahçesinde nesli tükenmekte olan kerkenezi bir kediden kurtaran pazarcı Erdal Dirican “Evin bahçesine çıkmıştım. Kedinin hareketlerini fark ettik. Kediyi kovaladık önünde kuş vardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aradık. Bugün gelip teslim aldılar. Ben bulduğumda yaralı değildi. Biz şahin yavrusu sandık ama nesli tükenmekte olan kerkenezmiş. Çok mutlu olduk bir hayat kurtardık” dedi.

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