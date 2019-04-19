Nihat Atlı yeniden MHP'nin Kozan İlçe Başkanı oldu

MHP'den Cumhur İttifakı Adana'nın Kozan İlçe Belediye Başkan Adayı olması nedeniyle partisinin ilçe başkanlığından istifa eden Nihat Atlı yerel seçimler sonrası yeniden partisinin Kozan İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

Yerel seçimlerde partisinden belediye başkan adayı olması nedeniyle görevi Ali Tetik'e devreden Atlı seçim sonrası yeniden MHP Kozan İlçe Başkanı Ali Tetik'ten görevi devraldı.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, İl Başkan Yardımcısı Alev Ataş ile AK Parti İlçe Başkanı Av Yusuf Bilgili, Kozan Ülkü Ocakları Başkanı Harun Yılmaz ile Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyelerinin de katılımıyla MHP Kozan İlçe Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı.

Bünyamin Avcı ve MHP'nin yeniden ilçe başkanlığı görevine getirilen Nihat Atlı eski başkan Ali Tetik'e çalışmaları ve partisine katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Nihat Atlı, yaptığı açıklamada, "Devir teslim törenimizi gerçekleştirdik. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta eski MHP İlçe Başkanımız Ali Tetik olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Hepinizden Allahım razı olsun. Yeni görevimde partimin ve sizlerin daima hizmetinde olacağım” dedi.