İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nihat Söyler: “Gençliği spor salonlarına çekmeyi hedefliyoruz”

Atletik Conan Vücut Geliştirme Fitness Spor Kulübü Başkanı Nihat Söyler, “Normalleşmeye geçildiği bu günlerde pandemi kurallarını da gözeterek, yeniden sportif çalışmalarımıza hız verip, gençliği spor salonlarına çekmeyi hedefliyoruz” dedi.


Atletik Conan Vücut Geliştirme Fitness Spor Kulübü Başkanı ve uluslararası hakem Nihat Söyler, Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar'ı makamında ziyaret etti. Birçok ilde başarılı bir performans sergileyen, tesisleşmeye önem veren, sportif faaliyetler konusunda hassaslığı ile dikkat çeken Muzaffer Çintimar'a Adana'daki görevinde başarılar dileyen Nihat Söyler, ziyaret sırasında kulüp hakkında bilgi de verdi.


Ziyaret sırasından konuşan Söyler, “Olağanüstü günler yaşadığımız, hayatı durma noktasına getiren salgın nedeniyle sportif faaliyetler de sekteye uğradı. Normalleşmeye geçildiği bu günlerde pandemi kurallarını da gözeterek, yeniden sportif çalışmalarımıza hız verip, gençliği spor salonlarına çekmeyi hedefliyoruz. Spor Kulüpleri olarak Sayın Müdürümüzün her zaman yanında olacağız. Kendisine bu görevinde başarılar diliyoruz” dedi.


Daha sonra Söyler, Çintimar'a kulübün flamasını verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.