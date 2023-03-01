Nişanlı çifti vuran kızın babası çıktı: Kafasından vurulan genç kadın da öldü

Adana'da dün ormanlık alanda kafasından vurulan nişanlı çiftten hastaneye kaldırılan kadın da hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği ortaya çıkan genç kadının babası, polis tarafından yakalandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, çevredeki vatandaşlar başlarından vurulmuş bir erkek ile bir kadını görerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, yaralı kadının Zülfiye Dopoğlu (24), ölen erkeğin de Abdülsamet Kocaman (27) olduğunu belirledi.

Adana polisi olayla bağlantılı şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada öldürülen kadın ve erkeğin nişanlı olduğu belirlendi. Polis olay yerine geliş güzergahındaki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede bir otomobilin hızla gittiği tespit edildi. Polis otomobilin hızlı gitmesinden şüphelenerek aracın sahibini tespit etti. Otomobil, hayatını kaybeden kızın babası M.D.'ye (49) ait çıktı. Polis, şüpheli babayı Sarıçam ilçesindeki evine baskın yaparak yakaladı. Zanlı, emniyete getirilerek sorguya alındı. Genç kadının iki gün önce evden nişanlısına kaçtığı, babanın da bu yüzden cinayeti işlediği ileri sürüldü.

Şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.