Nitelikli iş gücü için tarım işçileri eğitiliyor

Adana'da tarım işçilerine hasat, budama, çapalama, sulama konularında eğitim veriliyor

Adana'da bulunan mevsimlik tarım işçilerinin mesleki yeterlilik düzeylerinin artırılması amacıyla Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yerinde eğitim projesi hazırlandı. Adana Çiftçiler Birliği tarafından Adana Valiliği'ne sunulan ve kaynağı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanan projede Seyhan, Yüreğir ve Karataş ziraat odaları da paydaş oldular.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin tanıtım töreni, Yüreğir ilçesindeki Abdioğlu Mahallesi çadır alanında düzenlendi.

Tören başında proje yürütücüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer Söğüt, proje hakkında bilgilendirme yaptı.

Törende konuşan Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, tarımsal üretim için bir yerden bir yere göç eden ve sezon bitimi evlerine geri dönen işçiler için mevsimlik göçmen tarım işçisi kavramı kullanıldığını ve Adana'da yaklaşık 25 bin mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu ifade etti.

Tekin, proje ile mevsimlik tarım işçilerinin çapalama, budama, sulama, hasat ve iş güvenliği konusunda eğitilmesi hedeflendiğini belirterek, “Ayrıca bu kişilerin mesleki yeterlilik düzeylerinin artırılmasının ve çalışan işçinin güvenliğinin korunmasını amaçlıyoruz. Bu sayede ürün iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilerek, doğal zenginliğimiz olan suyun etkili ve verimli kullanımı sağlanmış olacak, böylece üreticiye ve milli ekonomiye katkı yapılacaktır" diye konuştu.

Proje ile Seyhan ilçesi Çaputçu, Köylüoğlu ve Zeytinli mahallerinde, Yüreğir ilçesi Abdioğlu, Eğriağaç ve Ağzıbüyük mahallelerinde, Karataş ilçesi İsahacılı ve Karagöçer mahallerinde bulunan mevsimlik tarım işçilerine eğitim verileceğini söyleyen Tekin, 6 ay süre ile devam edecek olan eğitimlerin başladığını ve 4 Eylül 2019 tarihine kadar süreceğini ifade etti.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da, tarımsal potansiyeli yüksek olan Adana'da nitelikli iş gücü olan tarım işçilerine çok fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, böyle projelerle bu ihtiyacın karşılanmaya çalışıldığını söyledi.

Tören sonunda, katılımcılara ikramda bulunularak, çocuklara oyuncak dağıtıldı.