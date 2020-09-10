Nova Sposa, 2021 gelinlik koleksiyonlarını hazırlıyor

Markanın kurucusu ve tasarımcısı Derya Demir, yeni sezon ürünleri için gece gündüz demeden heyecanla çalıştıklarını belirtti.

Kadınların her zaman daha şık görünmek istediğini, özellikle nişan, nikah, düğün ve özel davetlerde “Ben buradayım” dedirtecek nitelikte güzel tasarımlı gelinlik ve abiyeleri üzerlerinde taşımayı hayal ettiklerini anlatan Nova Sposa'nın kurucusu ve tasarımcısı Derya Demir, “Ulaşılabilir lüks kavramını yerinde ve doğru ilkelerle benimsemiş olan Nova Sposa, kadınların uğrak mekanıdır” dedi.

Adana merkezli firmanın gelinlik ve abiyede Türkiye genelinde öncü bir firma konumuna geldiğini kaydeden Demir, “Firmamız, Türkiye ve dünya endeksli talepler doğrultusunda üretim yapmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nin en önemli şehri Adana'da faaliyetlere başlayıp kısa sürede kendisini gelinlik tasarımı piyasasına kabul ettirdi” dedi.

Akdeniz'den sonra Ege bölgesinde de yeni bir şube açarak ege sakinlerine de hitap etmeye başladıklarını kaydeden Demir, İzmir'de açılan yeni şubeye ilginin oldukça iyi düzeyde olduğunu, pandemi dönemine rağmen gelinlik ve abiye modellerinde satışlardan memnun olduklarını dile getirerek, “İzmir'e bayilik vererek hitap ettiğimiz bölge sayısını arttırmış olduk. İleride talepler doğrultusunda başka bayilikler de verme düşüncesindeyiz“ dedi.

2021 gelinlik tasarımlarında hangi modeller öne çıkıyor?

Yeni sezonda, nostaljik görünümlü modern tasarımlar öne çıktığını anlatan Derya Demir, “Örneğin; balon kol gelinlik oldukça şık ve nostaljik bir model olarak ihtiyaçlara cevap vermektedir. 2021 koleksiyonları içerisinde Bohem ve vintage tarzı gelinlikler yine gözde olacak gibi. Geleneksel tarzın modern çizgilerle harmanlanması son yılların en çok beğenilen tasarımları olmuştur. 2021 yılında da bu çizginin devam edeceği tahmin ediliyor“ dedi.