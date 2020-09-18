Nova Sposa kurucusu Demir: “Bohem ve vintage gelinliklerde balon kol revaçta"

Dünya çapında ünlü Adanalı gelinlik ve abiye markası Nova Sposa'nın kurucu ve tasarımcısı Derya Demir, bu yıl bohem ve vintage tarzı gelinliklerde kullanılan balon kolun en çok ilgi gören modellerden olduğunu belirtti.

Demir, 30 yıl önce faaliyete geçen markanın gelinleri mutlu etme arzusundan yola çıkarak öncü tasarımları ile bugünlere geldiğini söyledi.

Sundukları tasarımların kadınları hayatlarının en özel günlerinde iyi hissetmelerini sağladığını belirten Derya Demir, “İlk günden bu yana detaycı tasarım anlayışı ile hareket ederek gelinleri mutlu etmek için çalıştık. Bu konuda aldığımız olumlu geri dönüşlerden de son derece mutlu ve gururluyuz” dedi.

Özgün tasarım eseri gelinlik ve abiyeleri, Türkiye'de 4 mağaza olmak üzere başta Ortadoğu, Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya pazarladıklarını kaydeden Demir, tasarımlarında geleneksel köklerden hiç kopmadıklarını, günümüze de cevap veren özgün ürünler ortaya koyduklarını anlattı.

Bohem ve vintage tarzını yansıyan gelinlikler moda

Demir, 2020 sezonunda uzun balon kol gelinlik modeli ile modern dokunuşlarla hazırlanmış nostaljik gelinliklerin oldukça ilgi gördüğünü söyledi. Bohem ve vintage tarzı gelinliklerde kullanılan balon kol 2020 sezonda en çok ilgi gören modellerden biri olduğunu belirten Demir, “1980'li yılları anımsatan balon kol gelinlikte karşımıza çıkan 3 boyutlu çiçek detayları ile geleneksel detaylarla, modern bir görünüm elde ediliyor” dedi.