Adana'da online meyve satışı yapan Nuri Bey Çiftliği, Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda yerini aldı.

NÇS Tarım Genel Müdürü Mehmet Nuri Çomu, 65 bin sertifikalı meyve fidanıyla bu işe başladıklarını belirterek, “Türkiye'ye ilk defa tatlı sert hurma olarak patentini aldığımız hurma çeşidini getirdik ve sadece burada satılmakta. Bu hurmanın özelliği elma gibi sert ama tatlı olmasıdır" dedi.

2017 yılında farklı bir yatırım yapmaya karar verdiklerin ve Nuri Bey Çiftliği adıyla perakende satışa geçtiklerini belirten Çomu, 'nuribeyciftligi.com' online satış sitesinden sipariş alıp adrese teslim ettiklerini söyledi.

Sektördeki iddialarının dalından alınan ürünü dalındaki tazelikte tüketiciye teslim etmek olduğunu belirten Çomu, “Çünkü biz mevsimin ürünü olmayan şeyi satmıyoruz. Dışarıdan ürün almıyoruz. Kendi bahçemizde yetiştiriyoruz ürünlerimizi. Erik, elma, şeftali, hurma, ağaç kavunu, portakal, greyfurt, limon, şeftali, nektarin gibi ürünlerin satışını yapıyoruz. 2 hafta sonra da şeftali satışımız başlıyor. Kuru meyvelerimiz paketli şekilde satışa sunuyoruz. Pestil alanında iddialıyız. Hurma pestili çıkardık bunu cevize sardık ve bu şekilde satışını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.