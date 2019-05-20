Nuri Çomu Vakfı'ndan Ramazan boyunca iftar ve etkinlik

Nuri Çomu Camii'nde kurulan iftar sofrasının yanı sıra sabah, öğle ve ikindi namazlarında da toplamda 93 hafızın katılımıyla mukabeleler gerçekleştiriliyor.

Nuri Çomu Vakfı, Adana'da Ramazan ayı her gün 500 kişiye Nuri Çomu Camii önünde iftar sofrası kuruyor. Nuri Çomu Camii'nin avlusunda her akşam farklı bir yöre mutfağıyla iftar yapan Seyhanlı vatandaşlara, İmam-Hatip okulları ve sivil toplum kuruluşları da katılıyor. Geçtiğimiz iftarlarda Hümeyra Ökten İmam Hatip Lisesi öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinin de ağırlanmasıyla bin 500 kişiyi bulan iftar sofrasında, Türkiye Gençlik Vakfı, ortaokul ve lise öğrencileri ile iftar gerçekleştirildi.

Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, Ramazan ayının paylaşma ve bereketin simgesi olduğunu ve bu ayın dolu dolu yaşanması gerektiğini belirterek, "Birlik ve beraberliği daha da pekiştiren çalışmalara yıl boyunca devam eden vakfımız, Nuri Çomu Camii'nde sabah, öğle ve ikindi namazlarında toplamda 93 hafızın katıldığı mukabeleler gerçekleştiriyor. Akşam iftarlarda ve teravihlerde ise vatandaşlarla buluşuyor” dedi.