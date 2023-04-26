O anlar kamerada: Motosikletle otomobil çarpıştı, sürücü savruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, İlçeye bağlı Varsaklar mahallesi, Sırkıntı caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Buğday Pazarı istikametinde ilerleyen Mertcan B. (18) idaresindeki motosiklet, Aladağ Sokak istikametine dönüş yapan Osman Ö. yönetimindeki 01 RR 079 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı önce ilçe devlet hastanesine ardından da şehir hastanesine sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.