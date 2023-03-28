Obalar Müfrezesi Komutanı Şeyh Cemli Nardalı'nın hayatını kitaplaştı

Obalar Müfrezesi Komutanı Şeyh Cemli Nardalı'nın hayatını ve Kurtuluş Savaşındaki mücadelesi torunu tarafından kitaplaştırıldı.

Şahap Nardalı, dedesi olan Obalar Müfrezesi Komutanı Şeyh Cemli Nardalı'nın hayatını ve Kurtuluş Savaşındaki mücadelesini anlatan kitabı yayınladı.

Nardalı, “Dedem Şeyh Cemil Nardalı, bir Milli Mücadele kahramanıdır. Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle yayınladığımız bu kitabı ücretsiz olarak dağıtmaktayız” dedi.

Şeyh Cemil Nardalı Konağının müze haline getirilmesinde emeği olan Nardalı, 1875-1955 yıları arasında yaşayan dedesi ile gurur duyduklarını belirterek, “Biz aile olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelede emeği olan herkese minnettarız” dedi.

Nardalı, “Adana'nın kurtuluşunda kendisine bağlı Obalar Müfrezesiyle birlikte önemli, görevler almış ve hepsini de canı pahasına başarıyla yerine getirmiştir. Özellikle 'Kaç-Kaç' zamanı Fransız ve Ermeni Lejyonları tarafından işkenceye maruz bırakılan, savunmasız Müslüman Türklerin Adana'dan ayrılıp Toroslara sığınması sırasında havadan uçaklarla üzerlerine çivi ve kurşun yağdırılırken onlara evinin kapısını açmıştır. Bu kitabı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımıza adıyorum” diye konuştu.