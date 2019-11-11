Obezite ile mücadelede botoks yöntemi

Op. Dr. Mehmet Bayrak, kilo vermekte zorlanan kişiler için ameliyatsız bir girişim olan mide botoksunun, özellikle kısa bir sürede yapılmasının, kişilerin sosyal yaşamına kaldığı yerden devam edebilmesinin ve hastanede yatış gerektirmemesinin hastalar için büyük avantaj olduğunu belirtti.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Obezite Cerrahisi ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayrak, mide botoksunun endoskopi işlemiyle birlikte ameliyatsız olarak uygulandığını söyleyerek, “Botoks, uygulama alanı olarak mide kaslarına enjekte ediliyor. Kaslarda felç meydana gelmesiyle birlikte mide çıkışında özellikle asit salgılayan hücrelerde asit salgılanması azalıyor ve hastaların açlık hisleri büyük oranda azalıyor. Mide boşalma hızı azaldığı için tokluk hissi uzamaktadır” dedi.

Ameliyatsız

Op. Dr. Bayrak, endoskopi odasında gerçekleştirilen mide botoksu işleminin normal endoskopik işlemin biraz daha uzamış hali olduğunu ifade ederek, “İşlem yaklaşık 15-20 dakika kadar sürerken, ağrısız ve acısızdır. Mide botoksu midenin tüm duvarlarında 30 noktaya uygulanır ve özellikle ghrelin hormonun salınımının yapıldığı mide fundus bölgesine de yapılarak iştah seviyesinin düşmesini sağlanır” diye konuştu.

Kimlere uygulanabiliyor?

Mide botoks uygulamasının vücut kitle indeksi (VKİ) 25-35 olan hastalar için uygun olduğunun altını çizen Bayrak, “VKİ 40'ın üzerinde olan ve uygun olan hastalar için obezite cerrahisi ön plana çıkarken, VKİ 40'ın altında olan diyet yapılmasına rağmen kilo veremeyen hastalar için mide botoks uygulaması bir seçenek. Kilo kaybı ile birlikte hastaların kendilerine özgüveni gelmekte, özellikle yeme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte kalıcı kilo kayıplarına ulaşılabilir” dedi.

Diyet ve spor şart

Mide botoksu ile hedeflenen kilo kaybının 15-20 kilogram olduğunu vurgulayan Bayrak, “Asıl amaç hastalara yeme alışkanlığı kazandırmak ve mevcut kilo alımlarını durdurmaktır. İşlem sonrası diyetisyen desteği mutlaka alınması gerekiyor. Botoksun etki süresi 6 ay. Kalıcı kilo vermek için hastaların mutlak suretle diyet ve spor ile yeme alışkanlığında belirgin bir değişim sağlaması gerekiyor” şeklinde konuştu.