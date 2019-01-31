Odabaşı: "Hiçbir partinin arka bahçesi değiliz"

Odabaşı, vakıf yönetimiyle Cemevinde düzenlediği basın toplantısında Alevi vatandaşların taleplerini dile getirdi.

Alevi vatandaşlar olarak hiçbir partinin arka bahçesi olmadıklarını söyleyen Odabaşı ve vakıf yöneticileri yaptığı açıklamada, “Türkiye yine bir seçim sürecine girdi. Yine birçok vaatler havalarda uçacak ve uçtuğu gibi kalacaktır. Her seçimde olduğu gibi yine alevi toplumuna vaatler verilecek ve seçim sonrası maalesef her zaman olduğu gibi bu vaatler unutulacaktır. Biz Alevilerin istekleri açık ve nettir. Alevi toplumunun yıllardan buyana gelmiş sorunları vardır. Bunlar görmezden gelinemez. Bizler olması gerekeni ve eşit yurttaşlık haklarımızı istemekteyiz. Biz Aleviler Cemevlerimiz'e yasal statü istemekteyiz. İnanç merkezlerimizin iadesini istemekteyiz, bu istekler bizlerin en doğal hakkıdır” dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı yöneticileri olarak önceliklerinin siyaset olmadığını vurgulayan Başkan Odabaşı, “Ben ve yönetici arkadaşlarımızın önceliği Alevi toplumuna ve Ceyhanlı hemşerilerimize hizmettir. Bizler Alevi toplumuna hizmet için varız. Bizler bugüne kadar hiç ben demeden topluma faydalı olabilmek için adımlar attık ve bu şekilde çalıştık. Ben ve yönetici arkadaşlarım her zaman alevi toplumunun isteklerini ön planda tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Buradan tüm kamuoyuna açık ve net bir şekilde duyuruyoruz ki ben ve yönetici arkadaşlarım kesinlikle bir partiden adaylık talebimiz olmayacaktır. Ancak siyasi partilerin şu anki tutumu Alevi kurumlarına karşı kesinlikle kabul edilir değildir. Bizler Alevileri temsil eden bir kurumuz. Bizler ne bir partinin arka bahçesi nede bir partinin yan kuruluşuyuz. Bizlerin kapısı herkese açıktır. Elbette ki kişisel olarak her birey gibi bizlerinde görüş ve fikirleri vardır. Ancak bu fikirler kesinlikle bireyseldir. Kurumlarımıza yansımamaktadır" diye konuştu.