Ödüllü ayak tenisi turnuvası başladı

Seyhan Belediyesine ait Gürselpaşa Halı Saha Tesisleri'nde gerçekleşen turnuvanın açılış karşılaşmasında başlama vuruşunu Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay yaptı. Ayak tenisi turnuvasında 50 takım 200 sporcu mücadele ediyor.

Sporun yaşam boyunca yapılması gerektiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Bedensel, ruhsal ve sosyalleşme açısından en önemli unsurlardan birisi olan spor kötü alışkanlıklardan kurtulmanın da en kısa yoludur. Spor yapan bir bireyin kötü alışkanlıklara yönelmesi çok zor. Günümüz gençliğinin dijital bağımlılıktan kurtulması için de spor çok önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle de spora ve sporcuya çok büyük bir önem vermekteyiz. Turnuvamıza katılan takımlarımıza ve açılışta bizleri yalnız bırakmayan mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Dört gün sürecek olan Seyhan Belediyesi Ayak Tenisi turnuvasının final karşılaşmaları Perşembe günü oynanacak.

Müsabakaların ardından derece yapan takımlara ödülleri takdim edilecek.