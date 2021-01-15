İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odun ateşinde kazanlar kamkat reçeli için kaynadı

Adana’nın Kozan ilçesinde ev hanımı Fatma Ataş Cura, turunç çeşidi olan kamkat süs bitkisinin meyvesini 6 denemenin ardından reçele dönüştürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde ev hanımı Fatma Ataş Cura, turunç çeşidi olan kamkat süs bitkisinin meyvesini 6 denemenin ardından reçele dönüştürdü.


Kozan'ın zengin narenciye ve organik ürünlerinden elde ettiği lezzetleri Kent Konseyi tarafından düzenlenecek lezzet yarışmasında sergilemek için ürettiğini söyleyen Cura, daha önce yaptığı kozalak şurubu, kamkat reçeli, pancarlı erişte gibi tatların beğenildiğini hatta sosyal medya hesabından talep görerek satıldığını kaydetti.


Kamkatın bölgede süs bitkisi olduğu için yemişini bulurken zorluklar yaşadığını anlatan Fatma Ataş Cura, “Minyatür portakal gibi bir ürün saksıda süs bitkisi aslında. Değişik lezzetler arıyoruz. Narenciye bakımından burası çok zengin. Değişik lezzet ararken birkaç denemeden sonra bu reçeli elde ettik. Kamkat aslında süs bitkisi 6 saat boyunca kaynaması gerekiyor. Kozan'da ilk kez denedik. Çok güzel" dedi.


“Sağlıklıyım mutluyum projesi" kapsamında geçen yıl öğrenciler de kamkat yetiştirerek bölgede bir ilke imza atmış bu yıl ilk hasatlarını korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan okullarında okul müdürü Turan Pazarcı ilk kamkat hasadını gerçekleştirmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.