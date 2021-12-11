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Odun yüklerken kamyondan düşerek hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde odun yüklerken kamyondan düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde odun yüklerken kamyondan düşen bir işçi hayatını kaybetti.


Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akdam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akdam Mahallesi'nde orman yangından dolayı depolanan ağaçların yükleme alanında, kamyona odun yükleme işi yapan Fahrettin Akbalık (60), yükleme esnasında dengesini kaybederek kamyondan düştü. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme Fahrettin Akbalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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