Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Adana'da bir evin odunluğunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekibi yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'nde, 3 katlı bir evin odunluk kısmında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler paniğe neden olan odunluktaki yangına müdahale etti. Ekipler yangını evlere sıçramadan söndürdü.