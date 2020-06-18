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Oğlunu ararken canından oldu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çatalçam köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Yasin Güzelel, çocuğunu bir an göremeyince gölete düştüğünü sanıp suda ararken bataklığa saplanarak hayatını kaybetti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çatalçam köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Yasin Güzelel, çocuğunu bir an göremeyince gölete düştüğünü sanıp suda ararken bataklığa saplanarak hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Tufanbeyli'de evli ve 3 çocuk babası Yasin Güzelel, çocuğu ile birlikte gölet çevresinde gezintiye çıktı. Çevre sakinlerinin iddiasına göre, oğlunu gölet çevresinde göremeyen ve suya düştüğünü sanan baba Yasin Güzelel, çocuğunu suda ararken bataklığa saplanarak boğuldu. Durumu fark eden mahalle sakinleri, çocuğun aracın kenarında olduğunu fark ederek baba Yasin Güzelel'in göletten çıkamadığını fark etti. Jandarma ekiplerine ve sualtı arama kurtarma ekiplerine haber veren mahalleli saatler süren arama çalışmasının ardından Güzelel'in cansız bedenine ulaştı.


Sinir krizi geçiren Güzelel'in yakınlarının feryatları yürek dağladı.

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