Öğrenci ve velilerden Kızılay'a kan bağışı

Adana'da, Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde geleneksel kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Öğrenci, öğretmen ve velilerin birlikte kan bağışladığı etkinlik, hayat kurtarma adına örnek bir tablo oluşturdu.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Türk Kızılay Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül ve Okul Müdiresi Meryem Karayazıcı'nın da bulunduğu etkinlik okulun kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin birlikte kan bağışlayarak, örnek bir tablo oluşturduğu etkinlikte, kan veren tüm yardımseverlere aşure ikram edildi.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, tüm bağışçıları tek tek kutlayarak, "Güzel alışkanlıklar kimi zaman büyüklerin küçüklere örnek olmasıyla kimi zaman da küçüklerin büyükleri uyandırmasıyla başlayabiliyor. Bugün de burada hayat kurtarmak, kan bağışı konusunda bilinçlenmek ve düzenli kan bağışçısı olma yolunda ilerlemek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı etkinliğe yüreğini koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Saygılı, düzenli kan bağışının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Unutmayalım ki 2005 yılından bu yana yürüttüğümüz Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında Kızılay hastaların kan ihtiyacını karşılamak için 24 saat esasına göre çalışmakta. Bağışçılarımızın bizlere verdiği ve vereceği düzenli destek hastanelerden gelen talebi karşılayabilmemiz için çok önemli. Kan bağışı yapmak isteyenler kan bağış birimlerimize ulaşabilirler. Her bağış için 1 fidan dikiyoruz ve bağışınızla hem doğaya hem de insana yardım etmiş oluyorsunuz.”

Saygılı, etkinliğe katkılarından ve kan bağışına duyarlı yaklaşımlarından dolayı Okul Müdürü Meryem Karayızıcı ve Biyoloji Öğretmeni İlknur Şahin'e teşekkür plaketi takdim etti.