Öğrenciler fidanları ormanlar için büyütecek

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde okullarda dağıtılan tohumlar öğrencilerin sevgi ve emeğiyle fidan olacak.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili'nin girişimleri ile Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından saksıda ekilen fidan tohumları, büyütülüp 11 Kasım 2021'de fidan etkinliğinde toprakla buluşturulmak üzere Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine dağıtıldı.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından getirilen fidan tohumlarını Saimbeyli Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan ile birlikte Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine dağıttı.

Saksıda ekilen fidan tohumları ilçedeki diğer okullarda eğitim gören öğrencilere de dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilirken öğrenciler bir yıl boyunca yetiştirecekleri fidanları 2021 yılında 11.11 ağaç dikme etkinliğinde Adana'nın ormanlarına kazandıracak.