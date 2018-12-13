Öğrenciler “Okul Pazarı” etkinliğiyle pazarcı oldu

Adana'da Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu bahçesinde öğretmenlerin ve velilerin desteğiyle ilkokul öğrencileri okul bahçesinde “Okul Pazarları” etkinliği kapsamında pazar tezgahları kurdu. Okula gelen veliler ve öğretmenler temsili tezgahlarını gezerek alışveriş yaptı.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu'nda organik “Okul Pazarı” etkinliği düzenlendi. Okulun bahçesinde stantlar kurularak gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, tezgah başına geçerek pazarcı oldu. Etkinliğe, okul müdürü ve öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin velileri de katıldı.

Okul bahçesinde stantlar kurularak gerçekleştirilen etkinlik, geleneksel pazar duasıyla başladı. Ardından okul müdürü öğretmenleri ve veliler temsili pazar tezgahlarını gezerek küçük pazarcılardan, alışverişi yaptı. Öğrencilerin “Okul Pazarı” etkinliğinde yaşayarak ve yaparak öğrendiklerini ifade eden velilerden Nihat Aytekin, “Çocukların sosyalleşmesi ve hayata hazırlanmasında bu tür etkinliklerin önemli bir yeri var. Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası dolayısıyla okullarımızda 'Okulumla Sosyalleşiyorum Projesi' kapsamında, Okul Pazarı etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Hem hafta kutlanıyor, hem de çocuklarımız hayata hazırlanıyor. Eğitim öğretimin sadece kara tahtanın karşısında, sınıflarda olmadığını gösterdiler” dedi.