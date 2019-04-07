Adana'da İlhan Atış Anadolu Lisesi Fen Edebiyat Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler parklarda kitap okudu.

Öğrenciler Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Mavi Bulvar Şehitler Parkı'nda kitap okuyarak vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı. İlhan Atış Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmenleri Aysun Gül ve Paşa Cengiz Kara öncülüğünde gerçekleşen etkinlik öncesinde öğrencilerin müzik dinletisi beğeni topladı.

“Mavi Bulvar Okuyor” etkinliğinin 6.'nı düzenlediklerini belirten öğretmen Aysun Gül, “Amacımız öğrencilerimizle farkındalık oluşturmak, okuma kültürünü oluşturmak ve aynı zamanda okulumuzun bulunduğu çevreye de katkı sağlamak. Okuyan insan bizim geleceğimizin garantisidir. Bu amaçla yola çıktık. Öğrencilerimizle hem kitap okuyoruz hem de kitap bağışı kabul ederek kütüphanemizi zenginleştiriyoruz. Okul olarak daha çok başarılı işlere imza atacağız” dedi.