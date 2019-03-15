İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler, Sağlık Fuarı'nda projelerini tanıttı

Seyhan Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Adana Sağlık Fuarında projelerini tanıttılar.


Tarih öğretmeni Edibe Keskin rehberliğinde "Organ Bağışı Hayat Kurtarır" projelerinin tanıtımını yapan öğrenciler ziyaretçilere broşür dağıtarak organ bağışı ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştılar.


Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın öğrencilerin proje sunumunu ilgiyle dinleyerek öğrencilerin çalışmalarını incelediler.


Açılış günü odolayısıyla yoğun ilgi gören öğrenciler çalışmalarının ilgi görmesinden memnun oldular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.