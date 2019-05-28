Öğrenciler sanayicilerden iş tecrübelerini öğreniyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren Makser Team Yönetim Kurulu Başkanı Feti Çevik ve Satın Alma Müdürü Sertaç Akman, AOSB Başkanlığı ve okul yönetiminin işbirliğinde gerçekleştirilen programda, özel bir lisesinin öğrencileriyle bir araya geldi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar'ın da katıldığı söyleşide, Feti Çevik, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanları yetiştiren lisenin öğrencilerine, iş yaşamındaki tecrübelerini anlattı.

Çevik, öğrencilere stajlarını doğru ve faydalı bir şekilde tamamlamalarının onları iş hayatında bir adım daha ileriye taşıyacağını söyledi. Öğrencilere, tek bir alanda uzmanlaşmaları konusunda öğüt veren Çevik,‘' Hedefiniz neyse kararlı olun ve o mesleğin, o alanın en iyisi olmaya gayret gösterin. Dünyada her şeyin en iyisi vardır siz de bir şeyin en iyisi olabilirsiniz. Kararsızlık ve farklı alanlar arasında gidip gelmek veriminizi düşürür'' dedi.

"Nitelikli ara elemanlara ihtiyaç var"

Öğrencilerin geleceklerine ışık tutacak ve yön verecek tavsiyelerde bulunan Feti Çevik, teknolojiye ayak uydurmanın ve yakından takip etmenin önemine dikkati çekerek, "Dünya endüstrisi 4.0'a yani insansız üretime dönüşüyor. Sizlerin burada öneminiz ortaya çıkıyor. Sizler Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanlarsınız. Cep telefonlarınızı, dünyadaki gelişmeleri takip etmek, hangi ülkede ne nasıl üretiliyor öğrenmek için kullanın. Cad Cam, Autocat gibi çizim yazılımlarını mutlaka öğrenin. Biz sanayicilerin sadece işini çok iyi yapan yani kalifiye olmanın yanı sıra ahlaklı, düzenli, sadık ara elemanlara ihtiyacı var. Düzenli ve disiplinli olun. Bunun yanı sıra bir önemli husus da çevrenin korunması. Çevrenize de sahip çıkın” şeklinde konuştu.

Çevik, konuşmasının sonunda, her zaman öğrencilerden öğrenmeye ve gelişmeye açık olmalarını isteyerek, yöneltilen soruları da yanıtladı.

Seminer sonunda AOSB Müdürü Ersin Akpınar, öğrencilerin seminer hakkındaki fikirlerini aldı.