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Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Adana’nın Ceyhan ilçesinde öğrenciler, Suriye’de görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için mektup yazdı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenciler, Suriye'de görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için mektup yazdı.


"El Ele Daha Güçlüyüz Projesi" kapsamında Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Kurtkulağı Orhan Ekinci İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Suriye'de görev yapan Mehmetçiğe destek ve moral vermek için mektup yazdı.


Öğrenciler Kurtkulağı Mahallesi'nde farkındalık oluşturmak için "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "El Ele Daha Güçlüyüz" diyerek farkındalık oluşturdular.


Yüreği vatan sevgisi ile dolu olan öğrencilerin yazdığı mektuplar Suriye'de görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere Botaş Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

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