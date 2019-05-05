Öğrencilerden resim ve ahşap boyama sergisi

Adana'da Kasım Sacide Ener Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan bin 660 resim ve ahşap boyama eser okul bahçesinde sergilendi.

Kasım Sacide Ener Ortaokulunun bu yıl 4'üncüsünü yaptığı bin 660 “Resim ve Ahşap Boyama” eserin açılışını Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun yaptı. Öğrencilerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bütün yıl boyunca yaptıkları eserlerin sergilendiği alanı gezen Durgun, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkartan bu tür etkinliklerin artırılarak devam etmesinin çok önemli olduğunu, çocukların hayallerini gerçekleştirerek vatana millete daha faydalı bir birey olacağını söyledi.

Okul müdürü Alparslan Yetkinlioğlu ise öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak onların kendini keşfetmesini sağlamak için 4 yıldır resim ve ahşap boyama sergisi açtıklarını bu öğrenciler arasından ileride çok yetenekli ressamlar çıkacağına inandığını ifade etti.